В Рязани состоялись публичные слушания по плану застройки территории за «Премьером»

В Рязани состоялись публичные слушания по плану застройки территории около рек Трубеж и Плетенка в Московском районе. 10 июня публичные слушания по планам застройки территории за «Премьером» посетила корреспондент РЗН. Инфо. На слушаниях присутствовало более 20 рязанцев. Проектировщик застройщика «Капиталстройпроект» Дмитрий Новичков был докладчиком по проекту. Он рассказал, что предлагаемым проектом планировки территории устанавливаются точные данные по количеству нужных району школ и детсадов. Все дома, школу, два детских сада и поликлинику планируют построить к 2041 году.

В Рязани состоялись публичные слушания по плану застройки территории около рек Трубеж и Плетенка в Московском районе. 10 июня публичные слушания по планам застройки территории за «Премьером» посетила корреспондент РЗН. Инфо.

На слушаниях присутствовало более 20 рязанцев. Проектировщик застройщика «Капиталстройпроект» Дмитрий Новичков был докладчиком по проекту.

Он рассказал, что предлагаемым проектом планировки территории устанавливаются точные данные по количеству нужных району школ и детсадов. Все дома, школу, два детских сада и поликлинику планируют построить к 2041 году.

Член общественной палаты Рязани Сергей Зеленков задал вопрос о транспортной схеме для района. Новичков ответил, что транспортная доступность в документе учтена. В проекте есть магистральная четырехполосная улица, подъезды к объектам инфраструктуры.

Первый замглавы администрации Дмитрий Лощинин заявил, что мэрия проработала этот вопрос с проектировщиком.

Рязанцев, которые выступили бы против плана на публичных слушаниях не было. Протокол и решение комиссии опубликуют в газете «Рязанские ведомости».

Напомним, на территории, рассчитанной на 13 тысяч жителей, планируют построить 23 многоквартирных дома ступенчатой этажности, школу, три детсада, поликлинику и бизнес-центр. Вдоль Трубежа хотят разбить парк с дорожками, ресторанами, фонтанами и зоной аттракционов. Сейчас часть этой территории пустует, а стройка соседнего ЖК «Центральный» не завершена.

Это вторая попытка освоить территорию. В 2021 году городские власти отклонили проект по строительству кафе и гостиницы и парка развлечений за «Премьером» из-за нарушений техрегламентов.