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В Рязани обсудили строительство гостиницы и кафе за ТРЦ «Премьер»
Часть земли из зоны парков и скверов планируют перевести в зону капитального строительства. Участок площадью почти 40 тысяч кв. м. расположен на Московском шоссе в районе поймы рек Плетенка, Павловка, Трубеж. Инициатором строительства выступает ООО «Промактив».

Участок земли за ТРЦ «Премьер» в Рязани планируют благоустроить. Здесь могут появиться гостиница, ресторан и парк развлечений. Об этом рассказали в четверг, 24 июня, на публичных слушаниях. Часть земли из зоны парков и скверов планируют перевести в зону капитального строительства. Участок площадью почти 40 тысяч кв. м. расположен на Московском шоссе в районе поймы рек Плетенка, Павловка, Трубеж. Инициатором строительства выступает ООО «Промактив». По словам его представителя Олега Дементьева, помимо двухэтажной гостиницы и ресторана на участке планируют разместить парк развлечений: фонтаны, зоны отдыха, веревочный городок. Также на территории будет пункт проката лодок, катамаранов и спортивного инвентаря — велосипедов, роликов, лыж. Олег Дементьев отметил, что благоустройство территории обойдется в 500 миллионов рублей.

На слушаниях было несколько человек, никто не выразил несогласия с новым проектом.