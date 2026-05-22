В Рязани за ТРЦ «Премьер» намерены построить микрорайон с высотками и школой

В Рязани пройдут публичные слушания по изменениям в проекте планировки территории в районе поймы рек Плетенка, Павловка и Трубеж. В новом микрорайоне планируется построить 23 многоквартирных дома, три детских сада, школу на 1500 мест, поликлинику и спортивные площадки. Также будут обустроены автостоянки и пешеходные зоны. Вдоль реки Трубеж создадут парк с дорожками, ресторанами и площадками для мероприятий. Запланированы бизнес-центр, аттракционы, фонтан и скульптура. Площадь участка составит 64 гектара, расчетное население — 13 091 человек. Все объекты намерены построить до 2041 года. Сейчас за ТРЦ находится ЖК «Центральный», а территория вдоль улицы Земнухова и далее от Московского шоссе остается пустой.

В Рязани состоятся публичные слушания по внесению изменений в проект планировки территории в районе поймы рек Плетенка, Павловка и Трубеж. Соответствующая информация опубликована в газете «Рязанские ведомости» в пятницу, 22 мая.

Публичные слушания проведут по обращению Специализированного Застройщика «СТК». Планируется изменить проект планировки территории за ТРЦ «Премьер» в Московском районе.

На территории нового микрорайона построят 23 многоквартирных жилых домов, в том числе с помещениями общественного значения, три детских сада (на 200, 220 и 365 мест), школу на 1500 мест, поликлинику и спортивно-игровые площадки. Также обустроят автостоянки и пешеходные зоны. Этажность застройки нового ЖК будет ступенчатой.

Вдоль реки Трубеж появится парк с велосипедными и беговыми дорожками, прогулочной зоной с панорамными обзорами, ресторанными точками, открытыми площадками для мероприятий. В новом микрорайоне построят бизнес-центр, аттракционные комплексы, фонтан и скульптуру.

Площадь участка для проведения работ составит 64 гектара (644 тысячи 775 квадратных метров). Расчетное количество населения — 13 тысяч 91 человек.

Все объекты микрорайона намерены построить за 15 лет — до 2041 года.

За торгово-развлекательным центром располагается ЖК «Центральный». Строительство многоэтажек на участке вдоль улицы Земнухова пока не завершено. Территория далее от Московского шоссе и строящегося жилого комплекса пустует.

Напомним, в 2021 году на участке земли за ТРЦ «Премьер» в районе поймы рек Плетенка, Павловка и Трубеж планировали построить гостиницу, ресторан и парк развлечений. Работы оценивали в 500 миллионов рублей. Однако позже мэрия отказала заявителю в реализации проекта из-за несоблюдения требований технических регламентов.