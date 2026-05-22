В Рязани за ТРЦ «Премьер» намерены построить микрорайон с высотками и школой

В Рязани состоятся публичные слушания по внесению изменений в проект планировки территории в районе поймы рек Плетенка, Павловка и Трубеж. Соответствующая информация опубликована в газете «Рязанские ведомости» в пятницу, 22 мая.
Публичные слушания проведут по обращению Специализированного Застройщика «СТК». Планируется изменить проект планировки территории за ТРЦ «Премьер» в Московском районе.
На территории нового микрорайона построят 23 многоквартирных жилых домов, в том числе с помещениями общественного значения, три детских сада (на 200, 220 и 365 мест), школу на 1500 мест, поликлинику и спортивно-игровые площадки. Также обустроят автостоянки и пешеходные зоны. Этажность застройки нового ЖК будет ступенчатой.
Вдоль реки Трубеж появится парк с велосипедными и беговыми дорожками, прогулочной зоной с панорамными обзорами, ресторанными точками, открытыми площадками для мероприятий. В новом микрорайоне построят бизнес-центр, аттракционные комплексы, фонтан и скульптуру.
Площадь участка для проведения работ составит 64 гектара (644 тысячи 775 квадратных метров). Расчетное количество населения — 13 тысяч 91 человек.
Все объекты микрорайона намерены построить за 15 лет — до 2041 года.
За торгово-развлекательным центром располагается ЖК «Центральный». Строительство многоэтажек на участке вдоль улицы Земнухова пока не завершено. Территория далее от Московского шоссе и строящегося жилого комплекса пустует.
Напомним, в 2021 году на участке земли за ТРЦ «Премьер» в районе поймы рек Плетенка, Павловка и Трубеж планировали построить гостиницу, ресторан и парк развлечений. Работы оценивали в 500 миллионов рублей. Однако позже мэрия отказала заявителю в реализации проекта из-за несоблюдения требований технических регламентов.