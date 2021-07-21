Мэрия отказала в строительстве гостиницы, ресторана и парка развлечений за ТЦ «Премьер»
Согласно документу, отказ заявителю — ООО «Промактив» — связан с несоблюдением требований технических регламентов.
Мэрия отказала в строительстве гостиницы, ресторана и парка развлечений за ТЦ «Премьер». Соответствующее постановление администрации опубликовали в среду, 21 июля.
Согласно документу, отказ заявителю — ООО «Промактив» — связан с несоблюдением требований технических регламентов.
Напомним, на участке в районе поймы рек Плетенка, Павловка, Трубеж площадью почти 40 тысяч кв м планировалось строительство двухэтажной гостиницы, ресторана и парка развлечений (фонтаны, зоны отдыха, веревочный городок). Благоустройство оценивалось в полмиллиарда рублей.
Ранее участок выставляли на продажу за 150 миллионов рублей.