\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 21
24°
Чтв, 22
22°
Птн, 23
21°
ЦБ USD 74.49 -0 22/07
ЦБ EUR 87.6 -0.17 22/07
Нал. USD 73.87 / 74.75 16:58
Нал. EUR 87.46 / 87.90 18:43
Новости
Публикации
Видеокамеры на дорогах — бизнес или безопасность?
Передвижные видеокамеры могут появиться в любом месте н...
16 июля 19:33
1
5 301
В Мещере под Рязанью ловят диверсанта, который двадцать шесть раз подж...
На данный момент считается, что двадцать шесть попыток...
13 июля 16:52
1
15 513
Список уличных туалетов в центре Рязани
Редакция составила список туалетов в центре Рязани и со...
9 июля 12:30
11 270
Озеленение Рязани превратилось в фикцию
Рязанские власти любят играть в демократию и устраивать...
7 июля 17:06
3
11 564
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Мэрия отказала в строительстве гостиницы, ресторана и парка развлечений за ТЦ «Премьер»
Согласно документу, отказ заявителю — ООО «Промактив» — связан с несоблюдением требований технических регламентов.

Мэрия отказала в строительстве гостиницы, ресторана и парка развлечений за ТЦ «Премьер». Соответствующее постановление администрации опубликовали в среду, 21 июля.

Согласно документу, отказ заявителю — ООО «Промактив» — связан с несоблюдением требований технических регламентов.

Напомним, на участке в районе поймы рек Плетенка, Павловка, Трубеж площадью почти 40 тысяч кв м планировалось строительство двухэтажной гостиницы, ресторана и парка развлечений (фонтаны, зоны отдыха, веревочный городок). Благоустройство оценивалось в полмиллиарда рублей.

Ранее участок выставляли на продажу за 150 миллионов рублей.