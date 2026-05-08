В Рязанской области угроза атака БПЛА действует уже больше суток

В Рязанской области угроза атака БПЛА действует уже больше суток. Об этом сообщает РСЧС. Напомним, беспилотную опасность на территории региона объявили в 01:45 7 мая. С этого момента рязанцам приходили сообщения о ее сохранении. Ранее сообщалось, что в ночь на 8 мая над Рязанской областью сбиты четыре БПЛА. Губернатор Павел Малков уточнил, что пострадавших и повреждений нет, а на месте работают оперативные службы.

