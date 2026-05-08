ВСУ вновь попытались атаковать Рязанскую область

В ночь на 8 мая над Рязанской областью сбиты четыре БПЛА. По словам губернатора Малкова, пострадавших и повреждений нет. На месте работают оперативные службы. В Минобороны подчеркнули, что всего за ночь над регионами РФ сбили 264 БПЛА.