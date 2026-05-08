В Рязанской области объявили отбой беспилотной опасности

Отбой атаки БПЛА в регионе объявили 8 мая в 12:26. Опасность действовала в Рязанской области более суток. За это время над регионом сбили больше 10 беспилотников. Пострадавших и разрушений нет.