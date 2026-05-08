В Рязани определили место для первой миниатюры утраченного храма

Как сообщили РЗН. Инфо в городской администрации, копию исторической церкви установят на улице Павлова. Идея воссоздать в миниатюре храмы, которые по разным причинам не сохранились в облике города, была озвучена ранее мэром на публичном отчете. Сейчас специалисты изучают технические и организационные возможности его реализации. Пилотным объектом выбран участок на улице Павлова. Напомним, что основа для будущего макета уже существует. Еще в 2024 году рязанский краевед Арсен Бабурин совместно с экспертом по 3D-моделированию Алексеем Ворониным подготовили цифровую реконструкцию Никольской церкви.

Ранее предлагали установить на площади Свободы макет храма Воскресения Господня.

Судя по всему, от идеи отказались. Сейчас там к 9 мая установили стелы для орденов Дружбы Народов, Революции и Победы.

