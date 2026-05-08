Украина продолжила боевые действия, несмотря на объявленное перемирие

Украина продолжила наносить удары, несмотря на объявленное Россией перемирие. Об этом 8 мая сообщили в соцсетях Минобороны.

Отмечается, что ВСУ продолжали наносить удары с использованием БПЛА и артиллерии по позициям российских войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей.

Всего, по данным оборонного ведомства, зафиксировано 1630 нарушений режима прекращения огня.

ВС РФ зеркально реагировали и наносили ответные удары по огневым позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов. Кроме того, поражали пункты управления и места запуска БПЛА.

Напомним, российская сторона объявила перемирие с нуля часов 8 мая до 10 мая в связи с празднованием Победы в Великой Отечественной войне. Ранее сообщалось, что Украина нарушила его 1365 раз.