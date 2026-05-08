Украина нарушила объявленное Россией перемирие более тысячи раз
В Минобороны сообщили, что ВСУ 1365 раз нарушили режим прекращения огня в зоне СВО с начала объявленного Россией перемирия. Вне зоны спецоперации ПВО с полуночи сбила 396 средств воздушного нападения, в том числе шесть ракет. Также ВСУ продолжали наносить удары по приграничным районам Белгородской и Курской областей. Отмечается, что российские войска зеркально реагировали на нарушения перемирия: наносили ответные удары, поражали пункты управления и места запуска дронов.
Украина нарушила объявленное Россией перемирие более тысячи раз. Об этом сообщает Минобороны.
В Минобороны сообщили, что ВСУ 1365 раз нарушили режим прекращения огня в зоне СВО с начала объявленного Россией перемирия.
Вне зоны спецоперации ПВО с полуночи сбила 396 средств воздушного нападения, в том числе шесть ракет.
Также ВСУ продолжали наносить удары по приграничным районам Белгородской и Курской областей.
Отмечается, что российские войска зеркально реагировали на нарушения перемирия: наносили ответные удары, поражали пункты управления и места запуска дронов.