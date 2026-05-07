Минобороны: Россия объявляет перемирие с 8 до 10 мая
Российская сторона объявляет перемирие с нуля часов 8 мая до 10 мая в связи с празднованием Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Минобороны.

Соответствующее решение принял президент Владимир Путин.

В указанный период все группировки российских войск в зоне СВО полностью приостановят боевые действия. В Минобороны призвали Киев последовать этому примеру.

При нарушении перемирия в зоне СВО, а также попытках нанесения ударов по населенным пунктам и объектам на территории российских регионов, ВС РФ дадут «адекватный ответ».

Также в министерстве напомнили, что в случае попыток киевского режима сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Москве российские войска нанесут массированный ракетный удар по центру Киева.

«Еще раз предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», — заключили в оборонном ведомстве.

Напомним, Владимир Зеленский грозился нанести удар по Москве в День Победы.

В Минобороны заявили, что в случае попыток Киева реализовать преступные планы с целью срыва празднования 9 Мая ВС РФ нанесут ответный удар по центру страны.

В свою очередь Украина в ответ на введенное Россией перемирие объявляла о режиме тишины с 6 мая. Однако позже стало известно, что Киев отказался от прекращения огня на День Победы.