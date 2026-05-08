Обвиняемого в теракте рязанца суд оставил под стражей

18 апреля Железнодорожный райсуд Рязани заключил 25-летнего молодого человека под стражу на два месяца, по 16 июня 2026 года. Его обвиняют по части 1 статьи 205 УК РФ (террористический акт). Рязанский облсуд оставил рязанцу меру пресечения в виде заключения под стражу без изменения. Напомним, по версии следствия, ночью 17 апреля мужчина по указанию запрещенной в России террористической организации с использованием горючей смеси поджег автомобиль, а затем офисное помещение в Железнодорожном районе города, после чего скрылся.

Сотрудники СК во взаимодействии с УФСБ и УМВД по Рязанской области установили личность подозреваемого и задержали его.