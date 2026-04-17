В СК сообщили новые подробности теракта в Рязани

Следствием установлено, что ночью 17 апреля 25-летний местный житель по указанию террористической организации, запрещенной на территории России, с использованием горючей смеси совершил в Железнодорожном районе города поджог автомобиля, а затем офисного помещения. После скрылся. В результате проведенного комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий во взаимодействии с оперативными службами УФСБ и УМВД по Рязанской области подозреваемый задержан. Региональный следком завел уголовное дело по части 1 статьи 205 УК РФ (террористический акт). Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Решается вопрос о заключении местного жителя под стражу.

Ранее сообщалось, что злоумышленник поджег офисное помещение на улице Дзержинского.