В Рязани мужчина поджег офисное помещение

Инцидент произошел ночью 17 апреля. Отмечается, что мужчина совершил поджог офисного помещения на улице Дзержинского. По словам главы региона, огонь быстро потушили, пострадавших и серьезных повреждений нет. Подозреваемый задержан. Проводится проверка. По предварительной информации, мужчина стал жертвой мошенников.

«Вовлечение в противоправные действия становится все более изощренным. Сначала человеку звонят или пишут, затем подключаются якобы сотрудники силовых структур.

Ни одна государственная или правоохранительная служба не дает указаний по телефону и не требует совершать какие-либо действия», — отметил Павел Малков.