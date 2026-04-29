Рязоблсуд оставил под стражей бывшего главреда портала ya62
Облсуд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Железнодорожного районного суда и оставил его в силе. Заседание состоялось во вторник, 28 апреля. Александр Мойсеюк останется в СИЗО до 16 мая 2026 года. Напомним, экс-главреда подозревают в финансировании экстремистской организации. Отмечается, что он «предоставил денежные средства, заведомо предназначенные для финансирования и обеспечения деятельности организации, которая признана в РФ экстремистской». О задержании стало известно 18 февраля 2026 года.
Рязанский областной суд оставил под стражей бывшего главного редактора портала ya62 Александра Мойсеюка. Информацию РЗН. Инфо предоставили в пресс-службе ведомства.
