Рязоблсуд оставил под стражей бывшего главреда портала ya62

Облсуд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Железнодорожного районного суда и оставил его в силе. Заседание состоялось во вторник, 28 апреля. Александр Мойсеюк останется в СИЗО до 16 мая 2026 года. Напомним, экс-главреда подозревают в финансировании экстремистской организации. Отмечается, что он «предоставил денежные средства, заведомо предназначенные для финансирования и обеспечения деятельности организации, которая признана в РФ экстремистской». О задержании стало известно 18 февраля 2026 года.