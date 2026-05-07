Во сколько обойдется «шашлычный набор» рязанцам в 2026 году
Несмотря на прохладную погоду, многие рязанцы традицион...
Жители «Окской стрелки» получат тепло без перебоев. «Зеленый сад» пост...
Компания «Зеленый сад — Наш дом» построит в Борках совр...
Репортаж с сап-фестиваля «Рязанское море» на Борковском затоне
В субботу 18 апреля Рязани проходит сап-фестиваль «Ряза...
В Рязани завелся кот-убийца. Театр драмы поставил семейный спектакль
Похороны. Именно с этого начинается спектакль «История...
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Рязанским выпускникам разрешили выступать под песню Стинга на последний звонок
Рязанским выпускникам разрешили выступать под песню Стинга на последний звонок. Об этом сообщает Mash.

По данным издания, администрация школы разрешила выпускникам танцевать вальс под песню Стинга «Shape of my heart» после широкого освещения в соцсетях.

Однако в посте отметили, что руководство школы якобы считает, что это сами родители за месяц до праздника отказались от отрепетированного танца и выбрали более патриотичную композицию.

Отмечается, что на защиту рязанцев встал депутат Госдумы Виталий Милонов. Он назвал всё происходящее нелепым казусом.

Напомним, ранее одна из родительниц заявила, что школьники полгода репетировали танец под определенную песню, но за месяц до выступления администрация школы запретила танцевать под иностранную песню. В региональном минобре тогда заявили, что школа вправе вводить подобные запреты и посоветовали пойти с администрацией учреждения на компромисс.

Позже директор школы Александр Куколь-Яснопольский заявил, что песню Стинга заменили на «Последний вальс» из сериала «Ландыши. Вторая весна». Такое решение якобы приняли 12 из 14 семей учащихся.