Рязанским выпускникам разрешили выступать под песню Стинга на последний звонок

Администрация школы разрешила выпускникам танцевать вальс под песню Стинга «Shape of my heart» после широкого освещения в соцсетях. Однако в посте отметили, что руководство школы якобы считает, что это сами родители за месяц до праздника отказались от отрепетированного танца и выбрали более патриотичную композицию. Отмечается, что на защиту рязанцев встал депутат Госдумы Виталий Милонов. Он назвал всё происходящее нелепым казусом. Напомним, ранее одна из родительниц заявила, что школьники полгода репетировали танец под определенную песню, но за месяц до выступления администрация школы запретила танцевать под иностранную песню. В региональном минобре тогда заявили, что школа вправе вводить подобные запреты и посоветовали пойти с администрацией учреждения на компромисс. Позже директор школы Александр Куколь-Яснопольский заявил, что песню Стинга заменили на «Последний вальс» из сериала «Ландыши. Вторая весна». Такое решение якобы приняли 12 из 14 семей учащихся.

Об этом сообщает Mash.

