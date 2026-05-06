Власти опровергли введение запрета на иностранные песни в школах Рязани

Министерство образования Рязанской области и директор школы Александр Куколь-Яснопольский прокомментировали появившуюся информацию о запрете иностранных песен на школьных мероприятиях. Информацию РЗН. Инфо предоставили в пресс-службе ведомства. Как рассказал директор школы, родительский комитет совместно с детьми изначально рассматривал композицию Стинга для вальса, но позже большинство семей проголосовали за русскоязычный вариант.

«Песню заменили на „Последний вальс“ из сериала „Ландыши. Вторая весна“. Мы поддержали такое решение большинства: 12 из 14 семей были за смену композиции. Каких-либо запретов со стороны школы и от меня лично не было. Мы все стараемся, чтобы праздник прошел без волнений, слаженно и радостно», — отметил директор школы Куколь-Яснопольский.

В министерстве образования напомнили, что музыкальный репертуар для мероприятий каждая школа определяет самостоятельно, учитывая возраст учащихся, воспитательные задачи и требования законодательства РФ. Решения принимаются коллегиально — с участием педагогов, администрации и родителей. При этом песни должны соответствовать возрастным нормам и представлениям о традиционных ценностях, в них не должно быть неоднозначных подтекстов.

Ранее появилась информация, что якобы в одной из рязанских школ выпускникам запретили танцевать вальс под иностранную песню.