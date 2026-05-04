В Рязанской области школьникам запретили выступать под иностранные песни на линейках

Родители попросили объяснить, почему школьникам запрещают выступать под иностранную песню, если ее исполнитель не является иноагентом, а перевод корректен. «Полгода наши дети репетировали. Танец был поставлен хореографом, а за месяц до последнего звонка нас огорошили», — написала женщина. Власти сообщили, что школы вправе устанавливать дополнительные требования к контенту мероприятий на основании локальных актов учреждения или федеральных законов. «Песни должны соответствовать возрастным нормам и представлениям о традиционных ценностях, в них не должно быть неоднозначных подтекстов», — отметили в минобре. Также власти заявили, что при необходимости можно пойти на компромисс: например, использовать инструментальную версию песни без слов.

В Рязанской области школьникам запретили выступать под иностранные песни на линейках. Об этом рязанцы сообщили в социальных сетях, им ответили в региональном минобразования.

Родители попросили объяснить, почему школьникам запрещают выступать под иностранную песню, если ее исполнитель не является иноагентом, а перевод корректен.

«Полгода наши дети репетировали. Танец был поставлен хореографом, а за месяц до последнего звонка нас огорошили», — написала женщина.

Власти сообщили, что школы вправе устанавливать дополнительные требования к контенту мероприятий на основании локальных актов учреждения или федеральных законов.

«Песни должны соответствовать возрастным нормам и представлениям о традиционных ценностях, в них не должно быть неоднозначных подтекстов», — отметили в минобре.

Также власти заявили, что при необходимости можно пойти на компромисс: например, использовать инструментальную версию песни без слов.