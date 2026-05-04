На благоустройство Черезовских прудов в Рязани потратят еще 10 миллионов рублей

Согласно документам, на территории установят шесть шезлонгов, четыре урны, семь беседок-лавочек с круглой крышей, четыре качели типа «Скамья» (два комплекта по две штуки). Подрядчику предстоит выполнить комплекс подготовительных работ: выравнивание площадки, устройство покрытий, монтаж оснований под оборудование. Все элементы должны быть устойчивы к погодным условиям и безопасны для посетителей. Также предусмотрено обустройство газона. Работы должны быть завершены до 15 июля 2026 года.

На благоустройство Черезовских прудов по четной стороне улицы Новоселов в Рязани потратят еще 10 миллионов 126 тысяч рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Напомним, в тендере за девять миллионов, который опубликовали в марте были предусмотрены работы по обустройству пешеходного моста, туалетного модуля с тремя кабинками, в том числе для маломобильных групп населения.

При этом горожане регулярно возмущаются из-за качества выполненных ранее работ в сквере.