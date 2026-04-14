Рязанцы возмутились состоянием дорожек и помостов у Черезовских прудов в парке

Об этом сообщили в группе ВКонтакте «Рязанский Формат». По словам жителей, около прудов частично развалились выложенные плиткой дорожки. Помимо этого, неогражденные все помосты у воды разбиты. «Причем наиболее большие дыры забили мебельной фанерой какой-то… «, — уточняют рязанцы.

Рязанцы возмутились состоянием дорожек и помостов у Черезовских прудов в городской парке. Об этом сообщили в группе ВКонтакте «Рязанский Формат».

По словам жителей, около прудов частично развалились выложенные плиткой дорожки.

Помимо этого, неогражденные все помосты у воды разбиты. «Причем наиболее большие дыры забили мебельной фанерой какой-то…», — уточняют рязанцы.