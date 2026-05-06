В США предрекли Зеленскому гибель в случае срыва парада в Москве

В США предрекли Владимиру Зеленскому гибель в случае срыва парада в Москве. Такое мнение выразил экс-офицер ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Дэниела Дэвиса, передает 6 мая RT.

«Он бы обеспечил себе скорую гибель. Он бы недолго продержался, если бы сделал это… Тогда русские больше не будут себя сдерживать», — заявил Джонсон, добавив, что глава киевского режима таким образом бы пересек черту.

Напомним, Зеленский грозился нанести удар по Москве в День Победы.

В Минобороны заявили, что в случае попыток Киева реализовать преступные планы с целью срыва празднования 9 Мая ВС РФ нанесут ответный удар по центру страны.

В свою очередь Украина в ответ на введенное Россией перемирие объявила о режиме тишины с 6 мая. Однако позже стало известно, что Киев отказался от прекращения огня на День Победы.