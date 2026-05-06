Рязанцев предупредили о схемах мошенников в преддверии 9 мая. Об этом сообщает мэрия.
По одной из схем мошенники звонят жертве и представляются волонтерами, соцработниками, сотрудниками Соцфонда. От имени волонтеров мошенники заявляют, что нашли медаль пропавшего родственника. Они просят перейти жертву по ссылке и ввести код из СМС: так они получат доступ к аккаунту на «Госуслугах».
Помимо этого, мошенники рассылают ссылки на поддельные сайты и предлагают зарегистрироваться для получения подарочных наборов от известных компаний-производителей ко Дню Победы. Якобы для «оптимизации выдачи» просят перейти по ссылке и ввести личные данные, а затем — код из СМС. Делать этого категорически нельзя.
Ранее россиян предупреждали о схемах с поздравлениями президента и подтверждением кода для получения соц. выплаты.