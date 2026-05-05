Мошенники начали рассылать россиянам поздравления к 9 Мая от имени президента

Мошенники начали рассылать россиянам поздравления к 9 Мая от имени президента. Об этом 5 мая сообщило РИА Новости со ссылкой на платформу «Мошеловка» Народного фронта.

Отмечается, что аферисты рассылают поздравления к 9 Мая якобы от президента или губернаторов, маскируя вредоносные файлы под открытки.

«В мессенджер приходит APK-файл с текстом „Вам персональное поздравление от В. В. Путина“. Файл содержит трояна-стилера», — говорится в публикации.

Россиян призвали не открывать сообщения с «открытками» от неизвестных.

Ранее стало известно, что в преддверии Дня Победы мошенники звонят ветеранам под видом сотрудников Социального фонда, Минтруда или соцзащиты.