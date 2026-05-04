Россиян предупредили о схеме мошенников в преддверии Дня Победы

По словам эксперта, в преддверии Дня Победы мошенники звонят ветеранам под видом сотрудников Социального фонда, Минтруда или соцзащиты. Аферисты заявляют, что «для получения выплаты ко Дню Победы» нужно «подтвердить личность» — назвать код из СМС или реквизиты карты. Отмечается, что настоящие выплаты не требуют предварительных звонков и кодов из СМС.

Россиян предупредили о схеме мошенников в преддверии Дня Победы. Об этом ТАСС сообщила эксперт платформы «Мошеловка» Пожарская.

