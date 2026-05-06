Игорь Греков подал иск против руководства колонии, где отбывает срок за взятки

Бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков обратился в суд с административным иском к администрации исправительной колонии, в которой отбывает 17-летний срок за взятки. Информация размещена в картотеке Скопинского районного суда.

Предмет иска — оспаривание решений, действий или бездействия должностных лиц пенитенциарного учреждения. В числе административных ответчиков указаны начальник отряда отдела по воспитательной работе с осужденными ФКУ ИК-3 УФСИН России по Рязанской области Антон Холоднов; начальник ФКУ ИК-3 УФСИН России по Рязанской области Сергей Гусев и само учреждение — ФКУ ИК-3 УФСИН России по Рязанской области.

По данным «Медиарязани», в своем иске Греков потребовал признать незаконными несколько решений и действий в отношении него: постановление о наложении дисциплинарного взыскания, решение о признании его злостным нарушителем порядка отбывания наказания и переводе в строгие условия содержания, действия по изъятию некоторых предметов.

Судя по данным картотеки, рассмотрение дела уже трижды переносилось и начиналось заново. В марте истец изменил предмет и основание иска, в апреле в процесс вступили соистцы или соответчики, а 6 мая к делу привлекли заинтересованное лицо. Следующее слушание назначено на 20 мая.

Напомним, Игорь Греков был осужден за получение взяток в особо крупном размере.

Известно, что жалоб от Грекова на содержание в колонии не поступало.

