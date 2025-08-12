Рязань
Рязоблсуд вынес решение по делу бывшего вице-губернатора Игоря Грекова
Судебная коллегия определила, что приговор Советского районного суда следует изменить. Приговор сократили до 16 лет и 11 месяцев отбывания наказания в тюрьме строгого режима (то есть на 1 месяц меньше). Также сократили штраф на сумму около одного миллиона. В остальном приговор оставили без изменений. Решение можно обжаловать.

Рязоблсуд рассмотрел обжалование на приговор по делу бывшего вице-губернатора Игоря Грекова. На заседании 12 августа была корреспондентка РЗН. Инфо.

Судебная коллегия определила, что приговор Советского районного суда следует изменить. Приговор сократили до 16 лет и 11 месяцев отбывания наказания в тюрьме строгого режима (то есть на 1 месяц меньше). Также сократили штраф на сумму около одного миллиона. В остальном приговор оставили без изменений.

Решение можно обжаловать.

Напомним, бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков обжаловал приговор в 17 лет строгого режима. Экс-чиновник раскаялся в содеянном и полностью признал вину в шести эпизодах получения взяток и одном эпизоде мошенничества в особо крупных размерах. Сумма штрафов, которые ему необходимо выплатить по решению суда, составляет 400 миллионов рублей. На заседании 12 августа Греков просил освободить его от наказания из-за службы на СВО.

С подробностями дела экс-чиновника можно ознакомиться в сюжете РЗН. Инфо.