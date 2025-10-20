Выяснилось, жаловался ли Греков на содержание в колонии

Как рассказали ТАСС в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) региона, жалоб от Грекова на содержание в колонии не поступало. «Игорь Греков не обращался [с жалобами]", — заявили в ОНК. Напомним, он осужден на 17 лет строгого режима. Сумма штрафов, которые бывшему чиновнику необходимо выплатить по решению суда, составляет 400 миллионов рублей.

