В Рязанской области объявили отбой беспилотной опасности

Об этом сообщила РСЧС. Оповещение пришло в 16:56. Напомним, опасность налета БПЛА в регионе объявили в 00:10 4 мая. В течение суток два сообщали о сохранении угрозы, в 07:41 и в 15:50. Ранее в Минобороны сообщили, что за ночь силы ПВО сбили БПЛА над Рязанской областью.

