Рязанцы заметили пожар в районе Дашково-Песочня

Рязанцы заметили еще один пожар в Рязани. Фото редакции РЗН. Инфо прислали читатели. По словам очевидцев, дым в Дашково-Песочне, со стороны ТД «НИТИ». Судя по кадрам, на место едет машина МЧС. Причины пожара пока неизвестны.