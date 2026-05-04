В МЧС прокомментировали крупный пожар в центре Рязани

В МЧС прокомментировали крупный пожар в центре Рязани. Информацию предоставили РЗН. Инфо в пресс-службе ведомства. Как уточнили в МЧС, горит нежилое здание на улице Маяковского. Сообщение о возгорании поступило в 18:12 4 мая. На месте работает пять единиц техники и 15 человек личного состава.