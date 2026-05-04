Рязанцы сообщили о пожаре в центре города

В Рязани рядом с перекрестком улиц Маяковского и Краснорядской произошел пожар. По словам горожан, в районе происшествия поднимается густой столб дыма, запах гари ощущается по всему центру города. Официальной информации о причинах возгорания и пострадавших пока нет. Обстоятельства уточняются.