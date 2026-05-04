Над Рязанской областью сбили два беспилотника
Глава региона Павел Малков уточнил, что пострадавших и повреждений нет. Также в данный момент работают оперативные службы. Напомним, опасность налета БПЛА в области объявили в 00:10 4 мая. В течение суток два сообщали о сохранении угрозы, в 07:41 и в 15:50. Оповещение об отмене угрозы пришло в 16:56.
Над Рязанской областью сбили два беспилотника. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Глава региона Павел Малков уточнил, что пострадавших и повреждений нет. Также в данный момент работают оперативные службы.
Напомним, опасность налета БПЛА в области объявили в 00:10 4 мая. В течение суток два сообщали о сохранении угрозы, в 07:41 и в 15:50. Оповещение об отмене угрозы пришло в 16:56.