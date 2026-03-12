В Рязани продолжится благоустройство Черезовских прудов, объявлен новый тендер

Его стоимость — девять миллионов 120 тысяч рублей, указано на сайте госзакупок. В документах указано, что в сквере по четной стороне улицы Новоселов появится пешеходный мост, туалетный модуль с тремя кабинками, в том числе для маломобильных групп населения, информационный стенд, девять больших контейнеров для мусора (предусмотрено крытое пространство для их установки). Согласно локальной смете, на территории выложат новые тротуары из брусчатки. Предусмотрено озеленение, подрядчик выполнит посев газонов разных видов. Также в смете есть работы по установке покрытия для спортплощадок и беговых дорожек с пигментом. Работы должны закончить до 15 июля 2026 года.

В Рязани продолжится благоустройство Черезовских прудов, объявлен новый тендер. Его стоимость — девять миллионов 120 тысяч рублей, указано на сайте госзакупок.

В документах указано, что в сквере по четной стороне улицы Новоселов появится пешеходный мост, туалетный модуль с тремя кабинками, в том числе для маломобильных групп населения, информационный стенд, девять больших контейнеров для мусора (предусмотрено крытое пространство для их установки).

Согласно локальной смете, на территории выложат новые тротуары из брусчатки. Предусмотрено озеленение, подрядчик выполнит посев газонов разных видов. Также в смете есть работы по установке покрытия для спортплощадок и беговых дорожек с пигментом.

Заказчик работ — управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства мэрии. Согласно проекту контракта, работы должны закончить до 15 июля 2026 года.

В прошлый этап благоустройства Черезовских прудов там должна была появиться площадка для выгула собак.