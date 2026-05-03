Угрозу атаки БПЛА отменили в Рязанской области

Беспилотная опасность действовала на территории региона с 5.02 3 мая. Рязанцев призывали не подходить к окнам, избегать открытых участков. В 8.13 угрозу атаки отменили. Ранее в Минобороны сообщили, что ночью над регионом сбили БПЛА.

Обновлено: позже губернатор Павел Малков заявил, что сбито четыре дрона. Пострадавших и повреждений нет.