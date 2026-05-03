Малков рассказал подробности ночной атаки на Рязанскую область
Губернатор Павел Малков рассказал подробности ночной атаки на Рязанскую область. Пост об этом опубликован в его соцсетях.
«За прошедшую ночь средствами ПВО над территорией Рязанской области сбиты четыре БПЛА. Пострадавших и повреждений нет. На месте работают оперативные службы», — написал глава региона.
Ранее в Минобороны сообщали о случившемся.