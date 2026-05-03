Над Рязанской областью перехватили БПЛА

Беспилотники самолетного типа силы ПВО уничтожили над Рязанской областью ночью 3 мая. Число перехваченных дронов не указано.

Всего над Россией сбили 334 беспилотника.

В Рязанской области повторно объявлена угроза атаки БПЛА. Она действует с 5.02 3 мая. В 8.13 беспилотную опасность отменили.

Обновлено: позже губернатор Павел Малков заявил, что сбито четыре БПЛА. Пострадавших и повреждений нет.