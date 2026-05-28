В структуре мэрии Рязани появилась новая должность

В мэрии появился заместитель главы администрации — начальник управления энергетики и ЖКХ. Согласно предыдущей структуре, у мэра Рязани Бориса Ясинского было пять заместителей, теперь их количество увеличилось до шести. Депутат Эвелина Волкова поинтересовалась, сможет ли введение новой должности решить проблемы в сфере ЖКХ, связанные с износом коммуникаций и недофинансированием данной отрасли. «Это проблемы не решит. Но представительство администрации на площадке правительства и других площадках позволит оперативно участвовать в решении тех или иных вопросов», — прокомментировал мэр Борис Ясинский.

На заседании гордумы также решили, что управление дорожного хозяйства и транспорта перейдет от первого замглавы Дмитрия Лощинина под руководство заместителя, который курирует блок благоустройства, природопользования и экологии.

Напомним, благоустройство и связанные с ним сферы курирует полковник и участник СВО Михаил Давыдов.

Ранее изменения в структуре мэрии обсудили на заседании профильного комитета Рязгордумы.