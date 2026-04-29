Полковник Михаил Давыдов стал замглавы администрации Рязани

Глава администрации Рязани Борис Ясинский на отчете перед жителями подвел основные итоги 2025 года, рассказал о планах на 2026 год, а также представил своего нового заместителя. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Борис Ясинский рассказал о главных направлениях в работе блока городского хозяйства, благоустройства, социальной сферы, взаимодействии с активистами на местах. Во время отчета он представил своего нового заместителя — Михаила Давыдова. «В администрации он будет курировать благоустройство и содержание общественных территорий», — подчеркнул он.

«Михаил Витальевич — участник СВО, полковник, командир полка, прошел героический боевой путь, имеет огромный опыт управления. В администрации он будет курировать благоустройство и содержание общественных территорий», — подчеркнул он.

Посмотреть трансляцию отчета можно на официальной странице администрации «ВКонтакте».

Напомним, Михаила Давыдова в сентябре 2025 года избирали депутатом рязоблдумы.