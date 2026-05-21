В Рязани изменится структура мэрии

На заседании думского комитета депутаты одобрили изменения в структуру мэрии Рязани. Предлагается ввести должность заместителя главы администрации — начальника управления энергетики и ЖКХ. Кроме того, управление дорожного хозяйства и транспорта выведут из подчинения первого зама и передадут другому заместителю, курирующему благоустройство и экологию. Также члены комитета поддержали соглашение о сотрудничестве с Элистой и одобрили отчеты об исполнении бюджета за 2025 год и муниципальных программ.

Фото: рязанская городская дума.