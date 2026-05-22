В Россельхознадзоре заявили о проблемах не только с цветами, но и с овощами и фруктами из Армении. Об этом сообщили в эфире ИС «Вести».
Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил, что ведомство направило своих инспекторов в Армению, и по итогам их работы будет принято решение. Он отметил, что проблемы есть не только с цветами, но и с овощами, и с фруктами.
С 22 мая уже введены ограничения на ввоз цветов из Армении: при поставке 96,2 млн штук выявлено 132 случая нарушений.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал эту ситуацию рабочей и обычной практикой ЕАЭС, пояснив, что ограничения всегда вводятся в отношении товаров, не соответствующих фитосанитарным требованиям. При этом Россия обеспечивает Армении почти 94% доходов от экспорта цветов, передает РИА Новости.