В Россельхознадзоре заявили о проблемах не только с цветами, но и с овощами и фруктами из Армении

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил, что ведомство направило своих инспекторов в Армению, и по итогам их работы будет принято решение. Он отметил, что проблемы есть не только с цветами, но и с овощами, и с фруктами. С 22 мая уже введены ограничения на ввоз цветов из Армении: при поставке 96,2 млн штук выявлено 132 случая нарушений.