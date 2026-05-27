Минприроды: в реку Дубянку под Рязанью незаконно сбрасывали сточные воды
В реку Дубянку в селе Ходынино Рыбновского округа незаконно сбрасывали сточные воды. Об этом 26 мая сообщили в пресс-службе регионального минприроды.

Сотрудники ведомства провели отбор проб природной воды из реки. Их взяли 15 и 22 апреля. Также это сделали 21 мая с привлечением аккредитованной лаборатории ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений» по Рязанской области.

Эксперты отобрали пробы по пяти параметрам: содержание аммонийного азота, нитратов, нитритов, фосфатов, анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ).

«По результатам выездных обследований реки Дубянка с неоднократным отбором природной воды для исследования был установлен факт несанкционированного сброса сточных вод в указанный водоем ООО „Водоканал Плюс“ и выявлены превышения ПДК загрязняющих веществ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что протоколы исследования проб направлены в Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора.

В региональном минприроды проконтролируют рассмотрение вопросов нарушения природоохранного законодательства. Решается вопрос о расчете вреда, причиненного реке.

Напомним, рязанцы в апреле жаловались на загрязнение реки. Они говорили, что от воды исходила вонь.

25 мая экологи вновь подняли вопрос о загрязнении Дубянки.

Фото: минприроды Рязанской области.