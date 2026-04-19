Рязанцы пожаловались на загрязнение реки, от воды исходит вонь канализации

Рыбновцы пожаловались на загрязнение реки Дубянки, от воды исходит вонь канализации. По их словам, вода изменила цвет и издает резкий запах, напоминающий канализационные стоки.

«На улице Куйбышева в Рыбном стоит запах химии и канализации. Рядом с рекой расположено много домов и колодцев с питьевой водой. Это может быть опасно для здоровья», — рассказал местная жительница РЗН. Инфо.

Как рассказала девушка, Дубянка впадает в реку Вожа, а та — в Оку, поэтому загрязнение может затронуть более крупные водоемы. Она предположила, что причиной вони от реки мог стать несанкционированный сброс стоков с очистных сооружений.