Экологи вновь подняли вопрос о загрязнении реки Дубянки

Жители Рыбновского района и представители Экологического рязанского альянса (ЭРА) снова обратили внимание на состояние реки Дубянки в селе Ходынино. Ранее эта проблема уже неоднократно поднималась. По словам местных жителей, вода в реке остается загрязненной, а у берега сохраняется резкий неприятный запах. В обращениях отмечается, что раньше в этих местах была живая природа, в том числе бобры, однако сейчас они исчезли.

В ЭРА заявили, что готовят новое обращение в Министерство природных ресурсов Рязанской области. Экологи считают, что ситуацию необходимо проверить на предмет возможных сбросов загрязняющих веществ и установить их источник.

Активисты также напомнили, что Дубянка впадает в реку Вожу, а затем в Оку, поэтому возможное загрязнение может затрагивать более крупные водные системы региона.

Фото: Экологический рязанский альянс.