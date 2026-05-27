Экс-главреда портала ya62 облсуд оставил под стражей

Облсуд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката на постановление Железнодорожного райсуда Рязани в защиту интересов Мойсеюка*, обвиняемого по части 1 статьи 282.3 УК РФ (предоставление денежных средств, заведомо предназначенных для финансирования и обеспечения деятельности фонда борьбы с коррупцией**). 13 мая бывшему главреду продлили меру пресечения в виде заключения под стражу на три месяца, по 29 июля. Суд апелляционной инстанции изменил дату окончания срока на 28 июля. *Внесен в список террористов и экстремистов. **Внесена в перечень экстремистских и террористических организаций на территории России.

Рязанский облсуд оставил под стражей бывшего главного редактора портала ya62 Александра Мойсеюка*. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Открытое заседание прошло 26 мая. Облсуд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката на постановление Железнодорожного райсуда Рязани в защиту интересов Мойсеюка*, обвиняемого по части 1 статьи 282.3 УК РФ (предоставление денежных средств, заведомо предназначенных для финансирования и обеспечения деятельности фонда борьбы с коррупцией**).

13 мая бывшему главреду продлили меру пресечения в виде заключения под стражу на три месяца, по 29 июля. Суд апелляционной инстанции изменил дату окончания срока на 28 июля.

Напомним, Мойсеюка* подозревают в финансировании экстремистской организации. О задержании стало известно 18 февраля 2026 года.

В мае бывшего главреда портала ya62 внесли в перечень террористов и экстремистов.

*Внесен в список террористов и экстремистов.

**Внесена в перечень экстремистских и террористических организаций на территории России.