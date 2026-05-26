Чери «через годы, через расстоянья». Как ведут себя китайские автомоби...
Каковы же реальные отзывы рязанцев, которые ежедневно н...
Новый премиальный бренд автомобилей ESTEO объявляет о запуске дилерско...
Российский премиальный бренд ESTEO, созданный в рамках...
Публичный дом на рязанской сцене. Хабаровский театр приехал на гастрол...
Хабаровский краевой театр драмы привез в Рязань «Яму» п...
Во сколько обойдется «шашлычный набор» рязанцам в 2026 году
Несмотря на прохладную погоду, многие рязанцы традицион...
Стало известно, сколько зарабатывают ректоры рязанских вузов
Минобрнауки России опубликовало информацию о зарплатах ректоров и проректоров в подведомственных учреждениях в 2025 году. Документ размещен на официальном сайте ведомства.

Стало известно, что среднемесячная зарплата ректора Рязанского государственного университета Дмитрия Бокова составила 611 тысяч 111 рублей. В 2024 году он получал 315 тысяч 173 рубля.

Зарплата проректора по молодежной политике и воспитательной деятельности Татьяны Косачевой составила 194,6 тыс. рублей; проректора по развитию, инновационной деятельности и науке Владимира Ускова — 226,9 тыс. рублей; проректора по образовательной деятельности Ольги Щетинкиной — 222,4 тыс. рублей.

Исполняющий обязанности ректора Рязанского государственного радиотехнического университета имени В. Ф. Уткина Сергей Банников в 2025 году ежемесячно получал в среднем 401 тысячу 87 рублей. В предыдущем году — 399 тысяч 214 рублей.

В РГРТУ зарплата проректора по инфраструктуре Василия Верясова составила 237,5 тыс. рублей, проректора по научной работе и инновациям Сергея Гусева — 426,6 тыс. рублей, проректора по молодежной политике и социальным вопросам Юлии Еремеевой —168 тыс. рублей.

Напомним, в 2022 году и. о. ректора РГУ Игорь Мурог получал 248,6 тыс. рублей, ректор РГРТУ Михаил Чиркин — 301,1 тыс. рублей.