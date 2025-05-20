В Минобрнауки назвали зарплату ректоров Рязани в РГУ и РГРТУ
Согласно документу, в 2024 году зарплата ректора РГУ имени Есенина Дмитрия Бокова составила 315 тысяч 173 рубля. Средняя заработная плата проректоров — 179 тысяч рублей. Руководитель РГРТУ имени Уткина Сергей Банников ежемесячно получал 399 тысяч 214 рублей. При этом средняя зарплата проректоров в университете составила 244 тысячи рублей.
В Минобрнауки сообщили, какую заработную плату получают руководители подведомственных университетов Рязани. Соответствующую информацию опубликовали на сайте министерства.
Согласно документу, в 2024 году зарплата ректора РГУ имени Есенина Дмитрия Бокова составила 315 тысяч 173 рубля. Средняя заработная плата проректоров — 179 тысяч рублей.
Руководитель РГРТУ имени Уткина Сергей Банников ежемесячно получал 399 тысяч 214 рублей. При этом средняя зарплата проректоров в университете составила 244 тысячи рублей.
Напомним, в 2022 году ректор РГУ получал 248,6 тысяч рублей, РГРТУ — 301,7.