В Минобрнауки назвали зарплату ректоров Рязани в РГУ и РГРТУ

Согласно документу, в 2024 году зарплата ректора РГУ имени Есенина Дмитрия Бокова составила 315 тысяч 173 рубля. Средняя заработная плата проректоров — 179 тысяч рублей. Руководитель РГРТУ имени Уткина Сергей Банников ежемесячно получал 399 тысяч 214 рублей. При этом средняя зарплата проректоров в университете составила 244 тысячи рублей.