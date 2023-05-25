Опубликованы доходы руководителей двух рязанских вузов

Минобрнауки России опубликовало на своем сайте доходы за 2022 год ректоров, проректоров и главных бухгалтеров РГУ и РГРТУ

Минобрнауки России опубликовало на своем сайте доходы за 2022 год ректоров, проректоров и главных бухгалтеров двух рязанских вузов.

По данным ведомства, самым высокооплачиваемым стал ректор рязанского государственного радиотехнического университета им. В. Ф. Уткина Михаил Чиркин, который в среднем в месяц получал 301 тысячу 771 рубль. А исполняющий обязанности ректора РГУ им. С. А. Есенина Игорь Мурог — по 248 тысяч 632 рубля.

Проректоры РГРТУ им. В. Ф. Уткина по административно-хозяйственной работе Александр Маннанов получал 158 тысяч 318 рублей, по молодежной политике Андрей Цветков — 162 тысячи 843 рубля, по научной работе и инновациям Сергей Гусев — 357 тысяч 909 рублей, по режиму и безопасности Дмитрий Берстнев — 207 тысяч 276 рублей, по учебной работе Алексей Корячко — 239 тысяч 123 рубля, по цифровому развитию Иван Холопов — 185 тысяч 992 рубля. Их коллега из РГУ им. С. А. Есенина проректор по международному сотрудничеству и инновационной деятельности Олег Сулица зарабатывал в месяц 189 тысяч 66 рублей.

Кроме того, в списке указаны зарплаты главных бухгалтеров двух вузов. Так, главный бухгалтер РГРТУ им. В. Ф. Уткина Любовь Москвитина получала в месяц по 152 тысячи 389 рублей, а ее коллега из РГУ им. С. А. Есенина Светлана Беликова — 160 тысяч 866 рублей.

Фото с сайта РГРТУ.