«Веллком» погасил задолженность перед подрядчиками долгостроя на Ленкома

В минстрое Рязанской области отчитались о погашении задолженности застройщика ООО «Веллком» перед подрядными организациями на объекте долгострое по улице Ленинского Комсомола. В ведомстве заявили, что в ближайшее время на стройплощадке ожидается увеличение количества рабочих, а застройщик планирует завершить работы в установленный срок — дом сдадут в 2026 году. Такое заявление в министерстве сделали в ответ на обращение дольщика в социальных сетях. «Вы несколько раз давали обещания, которые не приводили к результату. Сколько можно „тянуть кота за хвост?“» — возмутился дольщик.

Рязанец отметил, что на стройплощадке до сих пор не залита плита перекрытия подземного паркинга.

Напомним, ситуация с долгостроем на Ленкома тянется уже несколько лет. В конце 2023 года в интервью РЗН. Инфо вице-губернатор Артем Бранов рассказывал, что дом на улице Ленинского Комсомола достроится в спокойном режиме в 2024 году.

Однако сроки были нарушены. В минстрое заявляли, что ключи от квартир дольщикам долгостроя на улице Ленкома отдадут в 2025 году.

После этого губернатор Павел Малков обещал, что дом достроят летом 2026 года.