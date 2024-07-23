Минстрой: ключи от квартир дольщикам долгостроя на улице Ленкома отдадут в 2025 году

Планируемый срок ввода дома в эксплуатацию — декабрь 2024 года.

В минстрое заявили, что ключи от квартир дольщикам долгостроя на улице Ленинского Комсомола от компании «Веллком» отдадут в 2025 году. Комментарий появился под постом губернатора Павла Малкова.

Рязанцы сообщили, что у строительной компании не работает сайт, отчеты о проделанной работе не присылают жителям полтора месяца. Комментатор поинтересовался, как проходит стройка.

Региональный минстрой ответил, что на данный момент проводят монолитные работы в подземном паркинге, ремонтируют фасад, устанавливают витражи. Как уточнили в ведомстве, строительство ведется по графику.

Планируемый срок ввода дома в эксплуатацию — декабрь 2024 года. Квартиры передадут дольщикам в первом полугодии 2025 года.

Напомним, сроки сдачи долгостроя на улице Ленинского Комсомола переносились несколько раз. Также у дома были проблемы с финансированием. В конце 2023 года в интервью РЗН. инфо вице-губернатор Артем Бранов рассказывал, что дом на Ленинского Комсомола достроится в спокойном режиме в 2024 году.