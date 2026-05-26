В центре Рязани завершили создание нового мурала

Об этом 26 мая сообщили в Telegram-канале «ДЕМА». На стене здания теперь красуется образ девушки. Также просматривается тема электричества, света и энергии. Мурал появился на фасаде дома № 18 на Соборной площади, в котором ранее открыли молодежный креативный кластер «Первая электростанция». Над созданием изображения работал уличный художник Александр Демкин. Напомним, о создании мурала сообщалось в марте. Работа велась с 20 мая.